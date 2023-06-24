لليوم الثاني على التوالي.. فيلم «البعبع» يحتل تريند تويتر

واصل فيلم «البعبع» لأمير كرارة، تصدره لتريند موقع «تويتر»، لليوم الثاني على التوالي، قبل عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحى 2023؛ إذ استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية بردود أفعال إيجابية.

البعبع يتصدر الترند

ونجح الفيلم بالأمس في تصدر تريند تويتر بمصر، وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم، والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم، وحملت عنوان «لفينا الدنيا»، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط؛ إذ تداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونجح الفيلم في تصدر تريند «تويتر» في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق ملايين المشاهدات.

ونال أبطال الفيلم بالكامل إشادات كبيرة من جانب الجمهورن، بالإضافة إلى تعبير الجمهور عن انتظارهم لطرح الفيلم في السينمات، لمشاهدة أمير كرارة الغائب عن السينما منذ سنوات.

أغنية «لفينا الدنيا» من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

تفاصيل فيلم البعبع

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيجرى طرح الفيلم في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل.