تعرف على موعد العرض الخاص لـ فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

انتهى صناع فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، من تصوير ومونتاج الفيلم، بعد فترة طويلة من التصوير استمرت عدة شهور.

ومن المقرر إقامة العرض الخاص للفيلم غدًا الاثنين في أحد المولات التجارية، بحضور عدد من أبطال الفيلم منهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، وغيرهم من النجوم.

ويجسد الفنان أمير كرارة خلال أحداث الفيلم دور مجرم يقرر التوبة ويتوقف عن الإجرام، لكنه يتعرض لحادث ما يقلب حياته رأسًا على عقب.

أغنية الدعائية للفيلم

ومن ناحية أخرى، حققت أغنية لفينا الدنيا بصوت رضا البحراوي ومسلم من فيلم البعبع نجاحًا كبيرًا بجميع دور العرض في عيد الأضحى.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن وتوتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي فيلم.