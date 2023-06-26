اللاعب محمد زيدان يدعم أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم «البعبع»

انطلق العرض الخاص لفيلم «البعبع» للفنان أمير كرارة، بإحدى السينمات في منطقة التجمع الخامس.

وحرص اللاعب محمد زيدان، على حضور العرض الخاص للفيلم؛ ليهنئ أمير كرارة بطرح الفيلم في جميع دور العرض بمصر.

الفيلم من بطولة أمير كرارة

وحرصت زوجة وأولاد أمير كرارة على حضور العرض الخاص، ويشاهدان العمل معه لأول مرة.

فيلم البعبع

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.