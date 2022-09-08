محمد عبدالرحمن: سايب أموري على ربنا.. ونجوميتي بتيجي من الجمهور

قال الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، إنه دائمًا يترك أموره على الله، ويصب كل تركيزه على السعى والاجتهاد في اختياره الأعمال التي من المقرر له المشاركة بها، مضيفًا خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن كل ما يهمه هو التدقيق والتركيز فيما يقدمه احترامًا لجمهوره.

ويعرض للفنان محمد عبدالرحمن، حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم «الدعوة عامة»، بالتعاون مع أحمد الفيشاوي وسوسن بدر وأسماء أبواليزيد، سيناريو وحوار كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، والإخراج لـ وائل فرج.

محمد عبدالرحمن: يهمني تقديم عمل فني متكامل

وأضاف «توتا»: «دائمًا ما أحب العمل على الحاجة الحلوة التي تعجبني.. ده التارجت الذي أستهدفه دائمًا لتحقيقه، أما ما يتعلق بمسألة النجومية في نجوميتي تيجي من الجمهور، وما يهمني تقديم عمل جيد، وفكرة حلوة يتم ترجمتها إلى عمل فني رائع من خلال منظومة عمل متكاملة من إنتاج وكتابة وإخراج وتمثيل».

بطل فيلم الدعوة عامة: أترك أموري على الله

وتابع بطل فيلم الدعوة عامة: هذا ما أركز عليه، لكن «النجومية بقى بتاعة ربنا قبل أي حاجة.. والناس في الشارع هي اللي بتقول ده نجم ولا لاء مش أنا، لا أركز في هذا الأمر ولا أضع معايير لذلك.. أنا سايب أموري على ربنا».

وحول إذا ما كان تيدخل بالتعديل أوالحذف في السيناريو، قال محمد عبدالرحمن: «هناك تدخلات تتم إما بلا داعي لذلك، أو تدخلات لمصلحة الموضوع، وهذا الجزء من خلال فريق العمل، هناك إبداء للآراء حول المشهد لضمان خروجه بأفضل شكل، وهذه لا تسمى تدخلات، لأن الجميع في مركب واحدة، أما التدخلات التي تتم بلا معنى بزعم إنِي بطل العمل وخلاص، لا أعرف ذلك، ولا أحبذ فعله من الأساس».