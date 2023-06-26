«تموين مطروح»: طرح لحوم بأسعار مخفضة في المنافذ قبل العيد.. والكيلو 160 جنيها

قالت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه جرى طرح لحوما برازيلية في المنافذ التابعة للتموين على مستوى المحافظة، بأسعار أقل من مثيلاتها في محلات الجزارة، ويصل سعر الكيلو 160 جنيها للكيلو ولحوما سودانية بسعر 195 جنيها الكيلو، لمواجهة جشع التجار في عيد الأضحى ومكن الحصول عليها من المنافذ.

استعدادات تموين مطروح في عيد الأضحى

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح في تصريح خاص لـ «الوطن» أن مديرية التموين استعدت لاستقبال عيد الأضحى بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقمنا من خلال إدارة الرقابة التموينية بتفقد الحالة التموينية والمرور على الجزارين ومتابعة أسعار اللحوم والتأكد من جودة اللحوم والإعلان عن الأسعار، كما جرى المرور على مصنع تعبئة البوتاجاز، للتأكد من الأوزان ومتابعة المستودعات وموزعي الغاز، وبيع اللحوم السوداني والبرازيلي بجمعيات دلتا ماركت بمطروح تحت إشراف المديرية.

متابعة المخابز

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح أنه جرى متابعة سير العمل بمجمع المخابز الآلية وكافة المخابز البلدية والتأكد من وجود البنزين بأنواعه والسولار بمحطات وقود السيارات.

ولفتت هند مساعد إلى أنه جرى تنظيم حملة على أسواق مدينة النجيلة بمعرفة إدارة تموين براني وأخرى من خلال لجنة السياحة من إدارة تموين مطروح، وأسفرت الحملتين عن تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة منها ضبط لحوم منتهية الصلاحية بأحد المطاعم، وتحرير22 محضرا عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن لمخبز بلدي.