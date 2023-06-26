«حماية المستهلك» يحذر من وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد

نشر جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي، نصائح للمواطنين، بمناسبة عيد الأَضحى 2023، تضمنت طرق حفظ اللحوم بالتجميد، خاصة من يقدمون على حفظ نصيبهم الشرعي من الأضاحي من خلال تجميدها.

تجميد لحوم الأضاحي

وتضمنت نصائح جهاز حماية المستهلك، عدة إرشادات يجب اتباعها عند حفظ لحوم عيد الأضحى 2023، أبرزها تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل تجميدها، وشملت النصائح ما يلي:

1- يفضل التجميد السريع للحوم عقب الذبح مباشرة.

2- يجب اختيار لحوم ذات جودة عالية لحفظها بالتجميد.

2. يجب تجميد اللحوم التي تحتوي على نسبة دهن أقل.

3. الابتعاد عن وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

4. يجب وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.

5. مراعاة أن اللحوم المفرومة المجمدة صلاحيتها أقل من المجمدة غير المفرومة.

6. يجب تبريد أو تجميد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.

7. مراعاة أن الصهر البطيء للحوم أفضل من الصهر السريع.

8. يجب الابتعاد عن تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.