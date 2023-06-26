أماكن ذبح الأضاحي والتأكد من صلاحية اللحوم مجانا في الجيزة

مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت مديريات الطب البيطري في الجيزة، حالة الطورائ لمتابعة عمليات ذبح الأضاحي في محلات الجزارة والمجازر المجانية التي وفرتها المحافظة للراغبين في عمليات الذبح، مجانا، إضافة إلى الكشف البيطري على الأضاحي قبل وبعد عمليات الذبح، للتأكد من سلامة اللحوم وعدم وجود أي أمراض بها.

وكعادتها كل عام، كشفت محافظة الجيزة عن فتح مجازرها مجانا أمام المواطنين الراغبين في إتمام عمليات ذبح الأضاحي بعيدا عن الشوارع، تفاديا لدفع غرامات مالية، إضافة إلى التخلص من مخلفات الذبح من الدماء والجلود وغيرها بشكل لا يضر بالبيئة.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الجيزة 2023

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر الصف بالصف.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزر أطفيح بشارع السوق.

مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيحز

مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

مجزر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

مجزر البشاير بالكيلو 76 مصر - إسكندرية الصحراوي.