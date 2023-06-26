استشاري تغذية علاجية: تناولوا 75 جراما فقط من اللحوم الحمراء يوميا

قال الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية إن اللحوم الحمراء تتميز بأعلى مصدر لفيتامين بـ12، والحديد والزنك، موضحًا أن فيتامين بـ12 يساعد في تشكيل كرات الدم الحمراء وتكوين العضلات والأعصاب، ناصحا بتناول 75 جرامًا فقط من اللحوم أو قطعة واحدة للاستفادة من تلك الفيتامينات.

اللحوم الحمراء أصعب أنواع اللحوم في الهضم

وأضاف استشاري التغذية العلاجية في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، على قناة «TeN»، أن اللحوم الحمراء هي أصعب أنواع اللحوم من حيث الهضم، لذا لا يجب أن يقوم الشخص بتناول كميات كبيرة منها حتى لا يصاب بمشاكل القولون أو عسر الهضم، وينصح أيضاً بتناول السلطة الخضراء لتسهيل عملية الهضم.

نصائح لمرضى الضغط المرتفع

وأكد استشاري التغذية العلاجية في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أنه ينصح مرضى الضغط المرتفع والقلب بتقليل من كميات اللحوم في العيد، وأنه ينصح مرضى الفشل الكلوي بالابتعاد تماماً عن تناول اي كمية من اللحوم الحمراء.