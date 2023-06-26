الكشف على 25 ألف مواطن ضمن حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه خلال اليوم الأول من حملة «100 يوم صحة» جرى توقيع الكشف على 25 ألف مواطن في محافظة الدقهلية.

حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأكد «مكين» استمرار فعاليات الحملة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات مع وجود الفرق الثابتة المتنقلة بكامل طاقتها، وفي نفس أماكن انتشارها خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن الحملة تقدم جميع خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة.

الكشف على تخصصات طبية مختلفة ضمن 100 يوم صحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه يجرى تقديم خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وأشار إلى أن المديرية تسعي لعمل الحملة في كل مكان داخل محافظة الدقهلية للكشف علي المواطنين في مختلف التخصصات الطبية مع تخصصات 13 مبادرة رئاسية سابقة.