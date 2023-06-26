تدشين «100 يوم صحة» في مراكز الجيزة.. خدمات مجانية لتحسين حياة المصريين

دشّن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة «100 يوم صحة.. معاك من أول يوم»، بمختلف الإدارات الصحية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع تدشين الحملة في محافظات الجمهورية كافة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنّ الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، مراسم التدشين في مكتب صحة الأسرة بميت عقبة، بحضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وسامح عشماوي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

الفحص المجاني

وأكد محافظ الجيزة، أنّ المبادرة تستهدف جميع المواطنين خاصة في النجوع والقرى، حيث تستقبل جميع الحالات للفحص المجاني وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التي تستدعي ذلك.

وتضمنت المراسم تفقد المحافظ لسيارات العيادات المتنقلة وكذا العيادات المجهزة للكشف المجاني، وصرف العلاج بالمجان، لجميع التخصصات التي تشملها المبادرة.

رفع كفاءة العمل

واطمأن محافظ الجيزة على مستوى التجهيزات الخاصة بكل منها، وشدد على مسؤولي الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل لاستيعاب المواطنين المترددين على الوحدات والخدمات الخاصة بالمبادرة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أهداف وخطة عمل مبادرة «100 يوم صحة»، التي بدأت أمس الأحد 25 يونيو وتستمر حتى 1 أكتوبر.

من جانبه، أشار مدير مديرية الشؤون الصحية في الجيزة، إلى أنّه من المقرر أن تشمل المبادرة توجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل مواطن وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والشعبية، موضحا أنّ المبادرة تشمل جميع المراحل العمرية للتخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية والمتعلقة بصحة المرأة وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة.