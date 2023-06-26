أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة القليوبية.. فرق متنقلة وثابتة

أعلنت مديرية الصحة خريطة ‎أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة القليوبية، والتي تتوافر من خلال 201 فرقة متنقلة تجوب كل أنحاء المحافظة، بجانب العيادات المتنقلة بمدينة بنها، و190 فرقة ثابتة بوحدات الرعاية الأولية بالإدارات الصحية بالقليوبية، لتقديم خدمات الحملة التي انطلقت أمس وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة القليوبية

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المحافظ عبدالحميد الهجان أطلق أمس الحملة، حيث جرى مراجعة كل ‎أماكن حملة 100 يوم صحة بالقليوبية، بحيث تغطي المحافظة بالكامل من خلال الوحدات المتنقله في أنحاء المحافظة والميادين الرئيسية والقرى والمراكز، وتوفير الخدمة في وحدات الرعاية الأولية التي تغطي الإدارات الصحية في كل مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

خدمات حملة 100 يوم صحة في القليوبية

وأشار وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، إلى أن الخدمات التي تُقدم في أماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظة القليوبية تستهدف الفئات العمرية للسيدات والفتيات من 18 عاما فيما فوق، وتقدم لهن خدمات التشخيص والعلاج والتوعية الطبية اللازمة.

وأضاف، أن ‎حملة 100 يوم صحة في محافظة القليوبية تستهدف الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، والتوعية الصحية وتثقيف السيدات وتدريبهن على الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والتراكمي والضغط وكتلة الجسم، مع توعيتهن بأسباب انتشار العدوى المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى التنسيق مع كل الجهات التنفيذية لتوفير الخدمات في ‎أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة القليوبية، من خلال متابعة أعمال المبادرة والإعلان عن أماكن تواجدها بكل الوسائل والإذاعات المحلية والملصقات، ورفع كفاء النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة والفرق المتنقلة والثابتة، والتيسير على المواطنين للوصول لهذه الفرق.