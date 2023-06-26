محافظ الإسكندرية: لدينا العديد من العقارات يُخشى سقوطها بسبب التغيرات المناخية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلقت بلاغات بعدد 8 مفقودين حتى الآن، ولكن لم يتم التأكد بعد من عدد الموجودين أسفل أنقاض العقار المنهار، لافتا إلى أن سقوط العقار وانهيار نصفه بالكامل يكشف تفاصيله الخبراء من كليات الهندسة والمحافظة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

التغيرات المناخية

وأوضح الشريف، في مؤتمر صحفي نقلته شاشة إكسترا نيوز، أن هناك دور رعاية كاملة تنتظر الأسر، مؤكدا أنه نتيجة التغيرات المناخية في الإسكندرية هناك العديد من العقارات التى يخشى سقوطها، وهنا في الإسكندرية أكثر من 2300 عقار مر عليهم أكثر من 100 عام ومنها عقارات تراثية، وتم حصرها جميعا.