سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر المكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

قالت سفيرة النرويج بالقاهرة السيدة هيلدا كليمتسدال، إن مصر قريبة من أوروبا ولديها الكثير من الرؤى والقدرات وقناة السويس والموقع الجغرافي المتميز والكثير من الموارد التي تمكنها من الحصول على الطاقة المتجددة، بالإضافة للبنية التحتية اللازمة.

تأمين الطاقة إلى أوروبا

وأضافت «كليمتسدال»، خلال لقاء خاص بقناة إكسترا نيوز، أن مصر هي المكان الأنسب للعب هذا الدور في تأمين الطاقة إلى أوروبا، لافتة إلى أن النرويج لديها علاقات قوية مع مصر فى هذا القطاع وتتنامى هذه العلاقات التعاونية فى مجالات الطاقة الشمسية والرياح.

هناك بعض الخطط لتعزيز التعاون مع مصر

وأكدت سفيرة النرويج بالقاهرة أن هناك بعض الخطط لتعزيز التعاون مع مصر من خلال توقيع مذكرات تفاهم لاستكشاف ودراسة كل الفرص التى تعود بالنفع لتصدير الطاقة من مصر إلى إيطاليا، والطاقة المتجددة إلى أوروبا بالكامل، ونتمنى أن يكون هناك دراسات جدوى تظهر هذه المساعى ممكن تحقيقها، والأمر يتعلق باستمرارية واستدامة الطاقة.