النرويج تدعم البرنامج الدولي للأسماك من أجل الأمن الغذائي والتكيف المناخي بمصر

احتفل المركز الدولي للأسماك في مصر وسفارة النرويج بالقاهرة، بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبيين لتمويل مشروع مركز الطاقة المتجددة للاستزراع السمكي الذي سيتمّ تنفيذه من قبل المركز على مدار 4 سنوات القادمة حتي 2027 حيث يسعي المشروع إلى تطوير واختبار حلول الطاقة المتجددة والتوسع فيها عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لدعم القطاع السمكي المصري مما يعزز التحول إلى سلاسل غذائية أكثر كفاءة تتسم بالذكاء المناخي الصديق للبيئة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية والخطة الوطنية للمناخ 2050.

وعن هذا التعاون، فقد وقعت سفيرة النرويج في مصر، هيلدي كليمتسدال بالنيابة عن وزارة الخارجية النرويجية، والدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي في مصر نيابة عن المركز وذلك بحضور كلاً من أرليد أوكسنيفاد و إيثار سليمان استشاري التعاون الإنمائي من جانب السفارة و سامح أحمد المدير المالي لمكتب مصر من جانب المركز الدولي وأنضم للحدث من ماليزيا عصام ياسين محمد، المدير العام للمركز الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس الافتراضية.

وخلال اللقاء، صرحت كليمتسدال عن سعادتها بهذا التعاون، وسيتم تقديم الدعم إلى خمسة آلاف من مزارعي ومنتجي ومصنعي الأسماك وآخرين من سلاسل القيمة الغذائية مما سيمكن هؤلاء من زيادة الدخل والإنتاجية والحد من الهدر والنفايات الغذائية ودعم التحول نحو أنظمة الطاقة ذات كفاءة وتكنولوجيا المناخ الصديقة للبيئة في سلاسل القيمة الغذائية".

وأعرب عصام ياسين المدير العام للمركز الدولي عن سعادته بهذا التعاون وقال: نؤمن في المركز الدولي للأسماك بأهمية دعم قطاع الاستزراع السمكي في مصر ودعم التحول من الأنظمة التقليدية الي انظمه ذات طاقة نظيفة من شأنها تحسين الخدمات كجزء من رسالة ومهمة المركز الإقليمية في تنمية القطاع في مصر وأفريقيا.

وأضافت كليمتسدال، أن المشروع يعتبر مثالاً رئيسياً لمبادرة رائدة تتماشى مع أولويات التعاون الإنمائي للنرويج كما هو موضح في أولويات سياستها للتعاون الإنمائي مؤكدة «سعيدة بأن أري عناصر مهمة مثل الأمن الغذائي والتكيف المناخي والمساواة بين النوع الاجتماعي متضمنة في برنامج واحد»، علاوة على ذلك فإن المشروع يتسق مع أهداف دولة النرويج في تحسين التغذية والوصول إلي فرص عمل وتمكين الفاعلين في سلسلة القيمة للأسماك بالتركيز علي صغار المزارعين ومتوسطي صغار لمزارعين في افريقيا».

وقد أكّد نصر الله، أن المركز يسعي من خلال هذا التعاون الفريد إلى تعزيز وبناء قدرات مجموعة من الكفاءات المصرية القادرة على مواجهة التحديات التنموية الحرجة والمعقدة في مصر وأفريقيا باستخدام النهج القائم على الأدلة حيث سيتعاون المركز الدولي من خلال الشراكات الوطنية مع المؤسسات الحكومية في مصر وشركاء آخرين محليين ودوليين وعدد من المراكز البحثية وكذلك القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور أحمد نصر الله رئيس المركز الدولي للأسماك في مصر بأن هذا المشروع يمثل خطوه هامة لتحقيق استدامه نشاط الاستزراع السمكي في مصر وأفريقيا ويمثل نموذج لاستخدامات الطاقة المتجددة في سلاسل قيمة الاستزراع السمكي على مستوى القارة الأفريقية.

ولفت إلى المركز الدولي للأسماك هو منظمة بحثية دولية غير هادفة للربح تعمل للقضاء على الفقر والحد من الجوع من خلال تطوير أنظمة الغذاء في المياه، بما في ذلك أنظمة المصايد والاستزراع المائي ويتعاون المركز مع العديد من الشركاء الدوليين والإقليميين وأيضاً على الصعيد الوطني من أجل الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على الأسماك في الغذاء والدخل في الدول النامية والمركز عضو رئيسي في المجموعة الاستشارية الدولية CGIAR وهي أكبر شراكة بحثية في العالم تعمل لتحقيق مستقبل آمن للغذاء للحد من الفقر، تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية.