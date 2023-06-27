ارتفاع نسبة الإشغالات لـ100% بمصيف بلطيم في عيد الأضحى

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة بمصيف بلطيم في كفر الشيخ، إن نسبة الإشغالات بلغت 100%، خلال أول، وثاني، وثالث، ورابع أيام عيد الأضحى، نظرًا لتزايد أعداد الزائرين القادمين من كافة ربوع محافظات مصر، وخارجها ببعض البلدان العربية، بهدف الاستمتاع بأجواء المصيف الرائعة.

خدمات ترفيهية للمصطافين

وأوضح «محمود»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن مصيف بلطيم متوفر به كافة الخدمات الترفيهية للمصطافين، من ملاهي، ودور عرض سينمائي، وحفلات ترفيهية، وزيارة التلال الرملية البديعة، لافتاً أنه يوجد كافة الخدمات.

توفير وسائل نقل للمصطافين ومنقذين بالشواطئ

وأضاف أيضاً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على أهمية توفير كافة سبل الراحة والأمان للمصطافين داخل مصيف بلطيم خلال تواجدهم في عطلة الصيف، كما تم توفير 100 شاب من رجال الإنقاذ البحري على شواطئ المصيف، وكذلك عدد 10 مشرفين، وتوفير عدد «جيت سكي، و3 لانش بحرى، وتوسيكل مائي، للتعامل حال وجود أي حالات غرق، إضافة لـ«باتش باجي»، لنقل المصطافين من كبار السن إلي الشواطئ، بالإضافة لعمل «مشايات»، لذوي الهمم للوصول إلي الشواطئ عبر الكراسي المتحركة دون أي متاعب.