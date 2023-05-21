3 فوائد لزيارة مصيف بلطيم في شهري مايو ويوليو.. فسحة على أد الإيد

كشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة، بمصيف بلطيم، لـ«الوطن»، أنه يوجد 3 فوائد للزائرين بمصيف بلطيم في شهري مايو ويونيو قبل الانتهاء من امتحانات نهاية العام بالثانوية العامة، وهي كالتالي:

- جميع شواطئ المصيف هادئة ولا تشهد زحاما شديدا، نظراً لانشغال أغلب الأسر مع أبنائهم قبل بداية ماراثون الثانوية العامة، وهو الأمر الذي سوف يشهد زحام عقب انتهاء الامتحانات لها جراء توافد العديد من العائلات.

أسعار الشقق والشاليهات بمصيف بلطيم

- بداية امتحانات العديد من الطلاب بالكليات النظرية والعملية، بالجامعات المصرية، وهو أحد الأسباب لهدوء المصيف قبل انتهاء الامتحانات خلال شهري مايو، ويونيه.

- عدم الزحام الشديد خلال شهري مايو ويونيه، يجعل من أسعار الشقق والشاليهات، بمصيف بلطيم في متناول الأسر القادمة لقضاء عطلة الصيف، حيث تبدأ أسعارها من 40 حتى 100جنيه للإقامة لليوم الواحد.

هدوء بالمتنزهات والحدائق بمدينة المصيف

وأوضح أيضا أن المدينة حالياً تشهد هدوء تام للباحثين عن ذلك، كما تشهد عدم زحام داخل الحدائق، والمتنزهات بمصيف بلطيم، علاوة علي أن الأسعار مناسبة حتي نهاية الشهر المقبل، والتي تختلف نسبياً في أوقات الزحام الشديد بمصيف بلطيم، في باقي شهور الصيف.