«الطبعة الأولى» يستعرض أهمية التعاون والعلاقات بين مصر وزيمبابوي

سلَّط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء على العلاقات بين مصر وزيمبابوي تحت عنوان «العلاقات بين مصر وزيمبابوي ..صناعة الأمل».

دولة مهمة في أفريقيا

قال الإعلامى أحمد المسلماني، مقدم البرنامج: «دولة مهمة في أفريقيا ومؤثرة في الاتحاد الأفريقي ويبلغ عدد سكانها 14 مليونا وبها موارد زراعية كبيرة جدا.. وبها ثروة معدنية من النيكل والنحاس والقصدير والذهب».

التنمية في أفريقيا

وأضاف المسلماني: «العلاقات بين مصر وزيمبابوي تاريخية، وتطورت في عهد الرئيس السيسي ورغبتهم في تطوير العلاقات بينمها، وتم النقاش بين الرئيس السيسي والرئيس الزيمبابوي في التنمية في أفريقيا»، مشيدا برؤية الرئيس السيسي لتنمية الدول الأفريقية، والتفهم الأفريقي في مواجهة ما هو خارج القارة، وتوطين الصناعة واستثمار مواردها من أجل الارتقاء بشعبها.