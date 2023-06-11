أحمد المسلماني: التواصل بين القاهرة وبغداد في أقوى مستوى للعلاقات منذ عقود

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرؤية الوطنية للدولة العراقية هي نفسها للدولة المصرية، إذ أنه لا بد من التعاون السياسي والثقافي بين البلدين خاصة وأن هناك تراثا حضاريا كبيرا بين البلدين، وينبغي البناء من أجل مستقبل يليق بالبلدين.

العلاقة بين القاهرة وبغداد في أقوى مستوى للعلاقات

وأوضح أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة، أن العلاقة بين القاهرة وبغداد في أقوى مستوى للعلاقات منذ عقود ولم تكن من عقود كما هي الآن سواء في عهد رئيس وزراء العراق الحالي محمد شياع السوداني الحالي، أو السيد الكاظمي أو حكومة حيدر العبادي، وفي الثلاث حكومات في علاقة قوية بين القاهرة وبغداد والقيادة السياسية في البلدين.

الآلية الثنائية نشطت وتطورت على نحو غير مسبوق

وتابع: «الرئيس السيسي استقبل كل قادة العراق المتعاقبين خلال السنوات الأخيرة؛ إذ استقبل محمد شياع السوداني ثم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ثم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في عام واحد»، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تقوم على آلية ثنائية وهي الجامعة العربية والتعاون الإسلامي.

واستكمل: «الآلية الثنائية نشطت وتطورت على نحو غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وهناك مطالبات بتطوير العلاقات على مستوى أعلى من المستوى الراهن».