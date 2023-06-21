أحمد المسلماني: دولة أنجولا مهمة ومؤثرة في القارة وعلاقتنا بها تاريخية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن دولة أنجولا مهمة جدا بوقوعها على المحيط الأطلسي، ولها دور مهم في إفريقيا بمساحة أكثر من مليون كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن هذا البلد مؤثر في أحداث إفريقيا الآن في منطقة جنوب ووسط إفريقيا والبحيرات العظمى، وعندها درجة من التقدم الاقتصادي الملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

قضايا ثنائية وأفريقية وعالمية

وأشار المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأنجولا باعتباره أول رئيس مصري يزورها منذ الاستقلال خطوة مهمة، حيث قام الرئيسان المصري والأنجولي بمناقشة قضايا ثنائية وأفريقية وعالمية وتناقشا سياسيا وفكريا واقتصاديا والحديث عن ملف السد الإثيوبي والالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مياه النيل.

صناعة أمل في إفريقيا

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني أن العلاقات بين مصر وأنجولا تصل إلى مستوى غير مسبوق، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أنجولا وكل هذا يأتي في إطار تعزيز هدفين يمثلان رؤية الدولة المصرية للقارة الأول الأمن والثاني التنمية، مؤكدا أن علاقة البلدين صناعة أمل في إفريقيا.