أحمد المسلماني: مصر حققت نهضة بمجال الطاقة خلال آخر 8 سنوات (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن مصر حققت نهضة في مجال الطاقة خلال آخر 8 أعوام، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تحقق بعد فترة عجز في الطاقة ونقص الإمدادات.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أن هناك طفرة كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء، لافتًا إلى أن مصر بها فائض للتبادل مع الدول الأخرى، وأن رؤية الدولة أن الربط الكهربائي مهم مع دول الجوار، إذ وجّه الرئيس السيسي بالإسراع في الربط الكهربائي مع دول الجوار.

مشروعات الربط الكهربائي لمصر

وتابع الإعلامي، أن مصر لديها ربط كهربائي مع ليبيا، وآخر مع السعودية، وعلى المستوى الثلاثي فإن هناك ربط كهربائي بين مصر والأردن والعراق من ناحية، ومصر وقبرص واليونان من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ربط مجموعة الثمانية فيه «مصر والأردن والعراق والسعودية وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا وليبيا»، إذ نجح مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن وهو نموذج للتعاون الاقتصادي.

مصر ستصبح مركزا رئيسا لتبادل الطاقة في المنطقة

وأوضح أنه طبقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن مصر ستصبح مركزا رئيسيا لتبادل الطاقة في المنطقة، وفي 2023 فإن هناك اتجاها لرفع الطاقة من 500 إلى 1000 ميجا وات، بما يمثل زيادة قدرها 100%، وهناك ترتيبات من الناحية الفنية والربط بين مصر والأردن يمر بخليج العقبة 13 كيلو ليربط الشبكة بين البلدين.