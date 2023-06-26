«الأوقاف»: المساجد جاهزة لصلاة العيد.. ومصليات خاصة للسيدات

قال الدكتور أسامة فخري، مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن حملات نظافة واسعة انطلقت بجميع مساجد محافظات الجمهورية لتهيئتها على أكمل وجه لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن الصلاة تقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي يتم اعتمادها من خلال المديريات.

الضوابط الرئيسية

وأضاف أسامة فخري، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، أنه من الضوابط الرئيسية أن هناك تأكيدا على سائر المديرات بتوفير مصليات خاصة للسيدات حتى لا تتزاحم مع الرجال لأن الشريعة الإسلامية سعت إلى صيانة المجتمع لكل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو يتنافى مع الذوق الرفيع.

الواعظات المعينات

وأكد أنه تمت الاستعانة بالواعظات المعينات من وزارة الأوقاف في هذا الأمر، مشيرا إلى أن سيدنا إسماعيل تعامل بحلم في أمر الذبح من والده لأنه أدرك أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى واستسلم لأمر الله.