حكم إفطار يوم عرفة عمدا.. خطيب بـ«الأوقاف» يوضح

ساعات قليلة تفصلنا على بداية يوم عرفة المبارك والذي أوصى النبي الكريم بصيامه لما فيه من ثواب كبير بالنسبة للمسلمين، ولذلك يبحث الكثيرون عن حكم إفطار يوم عرفة عمدا، وهل هناك حرمانية في ذلك الأمر من عدمه؟

حكم إفطار يوم عرفة عمدا

وحول حكم إفطار يوم عرفة عمدا، قال خالد الجمل الداعية الإسلامي وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حكم إفطار يوم عرفة عمدا يُضيع على الصائم أجر وثواب كبير، خاصة لأن الرسول الكريم أوصى بصيام ذلك اليوم لأنه صيامه يغفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، فضلا عن الهدف من صيام يوم عرفة هو التقرب إلى الله عز وجل، فضلا عن أن الدعاء يصعد إلى الله في ذلك اليوم المبارك.

هل إفطار يوم عرفة عمدا حرام؟

وحول حكم إفطار يوم عرفة عمدا، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن النبي الكريم أوصى في العديد من أحاديثه النبوية الشريفة أن صيام يوم عرفة سنة وليس فرضا، ولكن يجب على العبد المسلم أن يحرص على صيام ذلك اليوم، مستدلا بما روي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» أخرجه مسلم، وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة».