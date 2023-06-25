أول اجتماع رسمي لـ«الأوقاف» في العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول اجتماع رسمي بقيادات الأوقاف بمبنى الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد؛ للوقوف على سير العمل بالمبنى الجديد، مؤكدًا أن ما تم من إنجاز يدعو إلى مزيد من العمل والإنجاز، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح.

اجتماع وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان، أنّ الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وأشاد «جمعة»، بالتطورات الهائلة وسرعة تقدم الأعمال التي تمت وتتم في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا، مؤكدًا أن عام 2023م هو عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني بالأوقاف.