دعاء يوم عرفة المستجاب.. ردده في هذه الأوقات

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على صيام يوم عرفة، والإكثار من الطاعات والعبادات في هذه المناسبة المباركة، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء يوم عرفة المستجاب؟

دعاء يوم عرفة المستجاب

وأجابت دار الإفتاء عن تساؤل حول دعاء يوم عرفة المستجاب، قائلة إن هناك أكثر من صيغة لترديد دعاء يوم عرفة، منها «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، ويردد البعض دعاء يوم عرفة المستجاب بالصيغة التالية: «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».

ما هو دعاء يوم عرفة المستجاب؟

وأشارت دار الإفتاء بشأن دعاء يوم عرفة المستجاب، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، حيث كان أكثر دعاء يردده النبي يوم عرفة هو «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

وتجلى فضائل عرفة من صباحه حتى الزوال لحظة غروب الشمس، وهي أفضل التوقيتات التي يردد فيها دعاء يوم عرفة المستجاب.

حكم صيام عرفة بنية قضاء رمضان

وأوضحت دار الإفتاء أيضا، أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم عرفة بنية القضاء عن رمضان، مستندة على رأي علماء الشافعية، بينما يُفضل أن يصوم كل يوم بمفرده، حتى يحصل على الأجر كاملا.