20 خطوة للفوز بالأجر الكامل في يوم عرفة.. «ذنوبك كلها هتتغفر»

يحرص المسلمون في يوم عرفة على اغتنامه بالإكثار من الطاعات والعبادات، لما له من فضل وثواب كبير، ولذلك يقدم الداعية محمد عبد العظيم الأزهري، عضو الإفتاء بالأزهر الشريف عددا من النصائح في اغتنام يوم عرفة، ردا على إحدى السيدات التي سألته عن طريقة اغتنام هذا اليوم.

1- تناول الإفطار وبعده صلاة المغرب مع التهليل والتكبير والتسبيح حتى العشاء.

2- النوم بعد صلاة العشاء والاستيقاظ قبل الساعة 2 من منتصف الليل.

3 - تناول السحور والوضوء والاستعداد للصلاة في غرفة منعزلة بعيدا عن أي شيء يشتت الخشوع.

4- البدء بركعتي حتى لا يصعب الأمر على النفس وتقل الهمة.

5- قراءة القرآن من سورة الملك حتى آخر القرآن جزأي «عم وتبارك».

6- صلاة القيام، حيث إن عدد ركعاتها غير محدودة، ولكن النبي كان يصليها 11 ركعة مثنى مثنى ويختم بركعة.

أعمال مستحبة في عرفة

7- تجهيز غرفة خاصة للصلاة وعدم الانشغال بشيء آخر.

8- الدعاء بخيري الدنيا والآخرة «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

9 - البدء في الاستغفار قبل الفجر بربع ساعة حتى تُكتب من «المستغفرين بالأسحار».

قيام الليل وتلاوة القرآن

10- صلاة الفجر جماعة مع الحرص على السنة، مع ترديد دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له للملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشرا، وقراءة آية الكرسي وأذكار الصلاة.

11- قيام الليل وقراءة القرآن حتى الشروق وصلاة الضحى حتى تكتب حج وعمرة.

12- الوضع في القلب يقين بإجابة كل الدعوات.

13- استغلال النوم وأخذه بنية أنها تقوية للاستمرار في طاعة الله.

14- أداء صلاة الظهر بالنوافل مع قراءة القرآن حتى العصر.

15- التصدق بقدر الإمكان.

16- صلاة العصر مع قول أذكار المساء وقراءة ما تيسر من آيات كتاب الله حتى قبل المغرب بساعة.

17- التهليل والتكبير والتسبيح والدعاء للنفس.

18- وصل الأرحام.

19- الجلوس مع الأسرة في مكان واحد وذكر الله فيه والتذكير بنعمته.

20- مع المغرب تناول الإفطار مع الدعاء للنفس والعائلات وللمسلمين.