حالة الطقس بمكة المكرمة غداً.. الحرارة 46 درجة في يوم عرفة

ساعات قليلة تفصلنا عن أكثر أيام العام قدسية، وهو يوم عرفة، حيث يقف الحجيج على جبل عرفة، الذي يقع شرق مكة المكرمة، على الطريق الرابط مع الطائف، لذلك يبحث الكثيرون عن حالة الطقس غداً الثلاثاء، يوم عرفة، في مكة المكرمة، وفق ما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس غداً يوم عرفة في مكة المكرمة

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة الطقس غدًا، مع أداء شعيرة الوقوف على جبل عرفات، تشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ الحرارة العظمى 46 درجة، بينما تكون الصغرى 33 درجة، وتكون نسبة الرطوبة في الجو نحو 25%، وسرعة الرياح 11.3 كيلومتر في الساعة، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

الطقس في السعودية يوم عرفة

وبالنسبة لحالة الطقس في السعودية، تشهد المملكة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية، وصولاً إلى الرياض، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران، والاجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية والغربية.

في حين تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

السعودية تسجل أعلى درجات حرارة في موسم الحج

وتشهد المملكة العربية السعودية أعلى درجات الحرارة خلال موسم الحج 1444، نتيجة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتسجل مناطق عرفات ومزدلفة أعلى درجة حرارة في المملكة عند مستوى 45 درجة مئوية، وفق تقرير نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة، والتي تتضمن تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع، مع الإيضاح بأن هذه الحالة المناخية ستبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.