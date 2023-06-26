أفضل دعاء في يوم عرفة.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له (فيديو)

ساعات قليلة تفصل جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن يوم عرفة، إذ يقف الحجاج على الصعيد الطاهر، بينما يسعى من لم يكتب لهم الحج في الحصول على ثواب هذا اليوم بفعل الطاعات من صيام وصدقة وصلاة وذكر ودعاء وغيرها من الأعمال الصالحة، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أفضل دعاء في يوم عرفة، وذلك كون الدعاء من العبادات التي لها فضل كبير، ويوضح التقرير التالي أفضل دعاء في يوم عرفة.

أفضل دعاء في يوم عرفة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ هناك صيغ متعددة في الدعاء واردة يمكن القول بها أيضا في يوم عرفة، فيمكن للمسلم أن يقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، كما يمكن ترديد: «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي» وغيرها من الأدعية التي يطلب فيها المسلم من ربه ما يشاء من خير.

دعاء الرسول يوم عرفة

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه قد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، مشيرة إلى أنه كان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ»

الأدعية المستحبة يوم عرفة

ويستحب التوجه إلى الله بالدعاء منذ بداية يوم عرفة، وذلك للحاج وغيره، لأن يوم عرفة من الأيام التي يستجيب فيها الدعاء، كما يستحب الدعاء اقتداءً بالنبي الكريم، ويمكن للمسلم أن يسأل المولى عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة في هذه الأيام المباركة التي يرجى فيها الاستجابة، وفي الفيديو التالي دعاء الشيخ الشعراوي حينما وقف بعرفات.

ويمكن للمسلم أيضا أن يدعو يوم عرفة بهذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

- اللهم إني أسالك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.

- رب اغفر لي ولأبي وأمي.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي واغفر خطيئاتي.

- اللهم إني أدخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

- اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

- رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام مرات ومرات وتقبله منا يارب العالمين.

فضل يوم عرفة

وبالإضافة إلى أفضل دعاء في يوم عرفة فقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية فضل يوم عرفة، مؤكّدًا عبر صفحته الرسمية أنه يوم عظيم، أقسم الله تعالي به، قال صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3] قَالَ: «الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ» أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات.

وتابع مركز الأزهر: وهو يوم أكمل الله لنا فيه ديننا، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لِعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ. أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات.

وواصل مركز الازهر عن فضل يوم عرفة: وهو يوم المغفرة والعتق من النيران، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ ». أخرجه مُسلم.

وتابع: وهو يوم تنزُّل الرحمات، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إِلَّا مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرٍ» قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ». أخرجه مالك في موطئه.