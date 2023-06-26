داعية إسلامي: يجب التركيز على 5 أعمال في ليلة وقفة عرفة

قال أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن يوم عرفة من أعظم الأيام المباركة، إذ أنها كلها مغفرة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى، موجها المواطنين بالتركيز على 5 أعمال مهمة بليلة عرفة، وهي: تجديد التوبة، المسامحة والعفو مع النفس والله والناس، الإلحاح في الدعاء، الذكر والتسبيح والحمد والتهليل بالله، فعل الخير، مستشهدا بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

يوم الدعاء والإقبال على الله

وأضاف «قابيل»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم لبنى عسل عبر قناة «الحياة»، أن يوم عرفة هو يوم الدعاء والإقبال على الله عز وجل، مؤكدا أهمية تجديد التوبة وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، موجها المواطنين بتكرار هذا الدعاء من أجل التوبة: «توبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله وندمنا على كل ما فعلناه، وعزمنا عزما أكيد على ألا نعود للمعاصي أبدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد سيدنا ونبيا رسول الله».

دعاء إلى الله عز وجل

ودعا الداعية الأزهري، الله عز وجل: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».