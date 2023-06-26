وزارة الداخلية تحتفل باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات

احتفلت وزارة الداخلية باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الموافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التي تتخذها وزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ورفع الوعي بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.

تفعيل آليات التعاون الدولي

يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التي تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات، كما أكدت الوزارة على أهمية تفعيل آليات التعاون الدولي الأمني لمكافحة هذه الآفة الخطيرة العابرة للحدود والعمل على كشف مناطق الإنتاج وخطوط وأساليب التهريب المستحدثة.

وتقوم أجهزة المكافحة بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها في مهدها، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمواد المخدرة وإيماناً من الوزارة بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المخدرات يتم عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع.

يأتي ذلك بالإضافة إلى حرص وزارة الداخلية على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية والإقليمية ذات الصلة بتطوير آليات مكافحة المخدرات.

حماية المجتمع من آثار المخدرات

وكان لتلك الجهود أعظم الأثر في وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية وتداعياتها، وهو ما يعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية وتأكيداً على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.