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«الداخلية» تسلم فتاة لوالدتها بعد استغاثة على فيسبوك: تعرضت للضرب على يد الأب وزوجته

كتب:

محمد بركات
03:14 م | الإثنين 26 يونيو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور لتعرض فتاة للتعذيب.

بالفحص تبين أنَّه بتاريخ 20 مايو 2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتضررها من طليقها مقيم بدائرة القسم، وزوجته لمنعها من رؤية ابنتيها مقيمتان بذات العنوان، وكذا قيامه وزوجته بالتعدي على إحدى ابنتيها بالضرب. 

باستدعاء المشكو في حقه، حضر وبصحبته ابنته المجني عليها، وأنكر ما سبق، وتّم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الفتاة المذكورة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

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