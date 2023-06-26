«الداخلية»: تصعيد حجاج القرعة إلى جبل عرفات لإتمام أداء مناسك الحج

بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لإتمام أداء مناسك الحج، حيث قام ضباط البعثة بتوجيه الحجاج بالنزول وفقاً لترتيب طوابق الإقامة، مع التأكيد عليهم باصطحاب الاحتياجات الأساسية فقط لكل حاج حتى يتمكن من أداء النُسك بانسيابية ويُسر في ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى عرفات «إعاشه ولوجستية»، وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج القرعة لهذا العام 1444هــ.

توفير حافلات نقل حديثة

كما تم توفير حافلات نقل حديثة مزودة بخاصية «جي بي إس» مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة، لمتابعة مسارها، وذلك لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، وقد تم تصعيد الحجاج إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية في عملية نقل دقيقة.

متابعة احتياجات ضيوف الرحمن

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.