«الداخلية» تواصل مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لدعم محدودي الدخل

تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الداخلية مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» على مستوى الجمهورية لدعم أهالينا من محدودي الدخل.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

توزيع عبوات غذائية

كما تواصل مبادرة «مأمورى أقسام ومراكز الشرطة» توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ووزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الجيزة – البحيرة – الشرقية - الوادى الجديد – الغربية - السويس – سوهاج – قنا – المنيا، عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.