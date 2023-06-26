نشأت الديهي: هناك اهتمام إقليمي ودولي بعقار الإسكندرية

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك اهتماما إقليميا ودوليا بحادث انهيار عقار في الإسكندرية، وهو أمر غريب إلى حد كبير مُلفت للنظر، لافتاً إلى أن العقار المنهار يتضمن عدداً من المخالفات، حيث تم بناء 4 وحدات سكنية بالعقار دون سند قانوني.

الاهتمام الدولي بالواقعة

وأشار الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية ten، مساء الاثنين، إلى أن قاطني العقار هم مجموعة من المصيفين من المحافظات المجاورة للإسكندرية، مبديا دهشته من الاهتمام الدولي بالواقعة، قائلا: «فيه حاجة غريبة بالأمر»، حيث هناك اهتمام مضخم بالواقعة.

مبالغة شديدة

ونوه بأن هناك مبالغة شديدة من وسائل إعلام غير مصرية تحاول أن ترسم صورة غير صحيحة عن الوضع العام في مصر، معلقا: «فيه أفورة في تناول الموضوع ورسم صورة مش لطيفة عن مصر».