نشأت الديهي: هناك اهتمام إقليمي ودولي بعقار الإسكندرية
كتب:
محمد أيمن سالم
10:31 م | الإثنين 26 يونيو 2023
الإعلامي نشأت الديهي
قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك اهتماما إقليميا ودوليا بحادث انهيار عقار في الإسكندرية، وهو أمر غريب إلى حد كبير مُلفت للنظر، لافتاً إلى أن العقار المنهار يتضمن عدداً من المخالفات، حيث تم بناء 4 وحدات سكنية بالعقار دون سند قانوني.
الاهتمام الدولي بالواقعة
وأشار الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية ten، مساء الاثنين، إلى أن قاطني العقار هم مجموعة من المصيفين من المحافظات المجاورة للإسكندرية، مبديا دهشته من الاهتمام الدولي بالواقعة، قائلا: «فيه حاجة غريبة بالأمر»، حيث هناك اهتمام مضخم بالواقعة.
مبالغة شديدة
ونوه بأن هناك مبالغة شديدة من وسائل إعلام غير مصرية تحاول أن ترسم صورة غير صحيحة عن الوضع العام في مصر، معلقا: «فيه أفورة في تناول الموضوع ورسم صورة مش لطيفة عن مصر».