متحدث الخارجية الفرنسية للقاهرة الإخبارية: قمة التمويل لمستقبل أكثر عدالة

قال السفير باتريس باولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن هناك دولاً عديدة تواجه تحديات مالية، ولا تستطيع أن تسدد ديونها، أو تمول السياسات العامة في الصحة والتعليم، وهنا يأتي أهمية مؤتمر «ميثاق التمويل العالمى الجديد».

تحديات الدول الأكثر هشاشة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة الخاصة بالتمويل العالمي الجديد أيضاً تهدف لوجود مجتمع دولي أكثر تضامنا وأكثر عدالة، وتعزيز تعددية الأطراف الفاعلة، ومشاركتهم في تحديات الدول الأكثر هشاشة.

مكافحو الفقر وحماية البيئة

وذكر أن هناك عدداً من الدول تعاني من عجز التمويل في عدد من الميادين، ولا يمكن أن تختار دولة بين الكفاح ضد الفقر وبين حماية البيئة، فحتى الدول التي تعاني مالياً بسبب تغير المناخ، يجب أن نكرس لها تمويلاً خاصاً بمساعدة الدول الغنية.