إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي وربع نقل على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيب شخصان مساء اليوم الاثنين، بكسور وإصابات بالغة جراء تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل علي طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»، الزراعي نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة مربع نقل تحمل كمية من الأسمنت بمنطقة كيلو 17.

نقل المصابين بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث قرب كوبري كيلو 17 التابعة لقرية أبو خليفة بمركز القنطرة غرب لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن حالة بين المصابين غير مستقرة لاشتباه باصابته بنزيف داخلي فيما يجرى الأطباء التحاليل اللازمة لهما للاطمئنان على حالتهما الصحية.

مصرع شخصين في حادث علي طريق الإسماعيلية بورسعيد

وكان لقي شخصين مصرعهما أمس الأحد بينهم طفل في عمر 6 سنوات وأصيب 5 آخرين جراء تصادم سيارة أجرة مع شجرة علي طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي قرب منطقة الكيلو 11 علي طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المتوفيين في مكان الحادث هما خالد فهمي عبد الباقي 43 سنة وفهمي محمود فهمي 6 سنوات جراء إصابتهما بنزيف داخلي.