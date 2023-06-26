القبض على مسجل خطر لاتهامه بتجارة الهيروين في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث فايد برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف القبض علي مسجل خطر بدائرة المركز وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة وبندقية آلية وكمية من الطلقات.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد تأكيد تحريات المباحث الجنائية لقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى «علي.م» وشهرته «سكينة» بالاتجار في الهيروين على نشاط واسع.

القبض على المتهم

تمكنت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، من ضبط المتهم له معلومات جنائية ومقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين زنة كيلو جرام.

واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

وتكثف مباحث الإسماعيلية في الفترة الحالية من حملاتها علي مروجي الهيروين ونجحت في ضبط العديد من التشكيلات الإجرامية على مدار الأيام القليلة الماضية.