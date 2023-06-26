صحة الإسماعيلية: رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعددا لعيد الأضحى

أعلنت مديرية الصحة في الإسماعيلية مساء اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع استقبال عيد الأضحى المبارك ومراجعة كافة الأدوية في المستشفيات والوحدات الصحية مع عمل غرفة العمليات والطوارئ علي مدار 24 ساعة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية خلال جولة تفقدية لبعض المنشآت الصحية اليوم الاثنين، إنه جرى تشكيل فرق للطب الوقائي وغرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية موزعة علي الإدارات الصحية لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر.

وأضاف أن الفرق تستهدف التأكد من مدى استيفاء اللحوم للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

رفع الطوارئ للدرجة القصوي

وأعلن الدكتور علي حطب عن رفع الطوارئ يأتي استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأضاف «حطب» أنه تمت مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد.

غرفة طوارئ 24 ساعة في عيد الأضحى

وقال «حطب» أنه تم تشكيل غرفة للأزمات والطوارئ بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات لتقديم الدعم على مدار الساعة والعمل على تذليل أي عقبات، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل، والتنبيه على مديري المنشآت الصحية بضرورة التواجد، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها.