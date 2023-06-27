موفدة «القاهرة الإخبارية»: السعودية وفرت كل ما يخدم الحجاج هذا العام

قالت أمل الحناوي، مُوفدة قناة القاهرة الإخبارية من مكة المكرمة، إن المملكة العربية السعودية، أعدت كل ما يخص موسم الحج هذا العام على أكمل وجه.

وأضافت الحناوي أن المملكة وفرت كل ما يخدم حجيج بيت الله هذا العام، وفق خطة لتسهيل المناسك على ضيوف الرحمن.

مشعر منى استقبل أكثر من مليوني حاج

وتابعت أن مشعر منى استقبل أكثر من مليوني حاج حتى الآن لبدء مناسك الحج والتوجه إلى عرفات.

وأوضحت أنه لا يوجد أي حالات تدافع أو إصابات بين الحجيج حتى الآن، نظرًا للتنظيم الدقيق من الوزارات والهيئات السعودية المنوط بها تنظيم مناسك الحج والتي تعمل على قدمٍ وساقٍ.

أرجاء مكة المكرمة

وأشارت إلى أن هناك أجواء محبة ورحمة تسود جميع أرجاء مكة المكرمة وبين الحجيج الذين أتوا من كل فج عميق؛ لطلب المغفرة والرحمة، مُرددين «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك».