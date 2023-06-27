مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين أمام قرية غرب تيرة، بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف للموقع وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لعلاجهم وإسعافهم، كما تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية غرب تيرة، بمركز الحامول، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

أسماء الضحايا والمصابين

وتبين من التقرير الطبي، لمستشفى كفر الشيخ العام، وفاة «إ.ا.م»، 60 سنة، و«إ.أض.ا»، 25 سنة، وإصابة كل من «أ.إ.ع»، 54 سنة، و«أ.ع.ح»، 36 سنة، و«ش.م.أ»، 18 سنة، و«ح.أ.م»، 35 سنة، و«أ.م.ح.م»، 18 سنة، و«إ.ح.أ»، 6 أشهر، و«د.أ.م»، 30 سنة، و«أ.ع.ع.ا»، 40 سنة، و«م.ش.ا»، 8 سنوات، و«م.م.أ.م»، 7 سنوات، و«د.أ.م»، 36 سنة، بإصابات متفرقة، وجاري تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتم إيداع المتوفين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.