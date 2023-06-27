انتشال جثمان ثاني ضحايا عقار الإسكندرية المنهار من تحت الأنقاض

تمكنت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم الثلاثاء، من انتشال ثاني ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بالأمس، وهي جثة لشخص يدعى حمدى السيد أحمد حسين، 41 عاما، وذلك خلال عمليات البحث الجاري من قبل رجال الحماية المدنية.

ويأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك 8 بلاغات عن ضحايا أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار يجرى البحث عنهم، وبذلك يكون قد تم العثور على جثمانين ويجرى البحث عن 6 آخرين.

البحث عن ضحايا عقار الإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدنية عملها لانتشال أي جثامين متبقية وذلك بعد عمل قارب على 16 ساعة متواصلة حتى فجر اليوم.

وبمجرد ما تم انتشال جثمان ثاني ضحايا العقار تم وضعه تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، واستكمال البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الوقت الراهن.

تفاصيل عقار الإسكندرية

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار في منطقة ميامي شرق الإسكندرية اليوم يتكون من 13 طابقا، بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بالإضافة إلى ضحيتين تم العثور على جثتيهما حتى الوقت الراهن.