خفر السواحل الأمريكي يفتح تحقيقا في انفجار الغواصة تيتان

أفادت خفر السواحل الأمريكي، اليوم، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انفجار غواصة تيتان الذي أدى إلى وفاة خمسة من ركابها أثناء غوصهم للوصول إلى حطام سفينة تيتانيك، بحسب ما ذكرته شبكة «العربية نت».

أمريكا هدفها الرئيسي هو منع تكرار الحادث

وفي مؤتمر صحفي عُقد في بوسطن، صرح جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق، بأن هدفهم الرئيسي هو منع تكرار الحادث مرة آخري، وذلك عن طريق تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المحققون أنهم يعملون حالياً على جمع مجموعة أولية من الأدلة، بما في ذلك أي حطام يمكن العثور عليه في موقع الحادث، كما سيتمكن التحقيق الأمريكي من إصدار رأي في أي ملاحقات قانونية محتملة إذا لزم الأمر.

كندا تشارك في عمليات التحقيق في انفجار غواصة تيتان

وعلى جانب أخر، يجري التحقيق في انفجار غوّاصة تيتان أيضًا من قبل السلطات الكندية، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء الغوّاصة بالقرب من حطام السفينة الغارقة تيتانيك، وشاركت دول عدة في عملية البحث عن الغوّاصة.

وصرحت رئيسة مجلس سلامة النقل في كندا، كاثي فوكس، بأن مهمتهم الرئيسية هي التأكد من معرفة ما حدث بالضبط ولماذا، وتحديد أي جوانب يمكن تغييرها لتقليل فرص وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وذكر خفر السواحل الأمريكي، يوم الخميس الماضي، بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا علي متن الغواصة لقوا حتفهم بعدما تعرضت الغواصة إلى انفجار كارثي.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، إلى أنهم عثروا علي الحطام في قاع البحر علي بُعد 500 متر من حطام تيتانيك.

رحلة «اللا عودة»

وما زالت هناك مئات الأسئلة تنتظر الإجابة حول رحلة «اللا عودة» التي خاضها خمسة أثرياء في العالم، ويحاول المحققون والمتابعين حول العالم علي البحث عن التفاصيل المتعلقة بطريقة وفاة الركاب الخمسة في الغواصة المأساوية.

وتحدث خبير في علوم الغواصات، بعد تصريحات خفر السواحل الأمريكي التي رجحت حدوث انفجار كارثي داخلي داخل الغواصة، أن الضحايا لقوا حتفهم «ربما دون أن يشعروا بشيء».

ركاب الغواصة لما يكن لديهم الوقت الكافي لفهم ما حدث للغواصة

وفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، صرح ويل كونن، رئيس لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية المعنية بالغواصات المأهولة والمقررة في واشنطن، بأن الضحايا الخمسة «ربما لم يكون لديهم الوقت الكافي لفهم ما حدث للغواصة» في حال تأكدت نظرية انفجارها من الداخل كما يرى خفر السواحل الأميركي.

وأوضح كونن أنه «إذا حدث انفجار داخل الغواصة، فمن المحتمل أن يكون ذلك حدث في غضون جزء من ألف من الثانية».