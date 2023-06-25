اختراعات قتلت أصحابها.. آخرهم قائد الغواصة تيتان

وضع موقع «ويكيبيديا» ستوكتون راش، رئيس شركة «أوشن جيت» وقائد الغواصة «تيتان»، التي تحطمت بركابها الخمسة في قاع المحيط الأطلسي، ضمن قائمة الأشخاص الذين تسببت اكتشافاتهم واختراعاتهم في قتلهم مؤخراً، والتي تضم سلسلة طويلة من الأسماء من مختلف الجنسيات.

وبعد مهمة بحث شاقة استمرت حوالي 4 أيام، أعلن خفر السواحل الأمريكي مساء الخميس الماضي، عثوره على حطام الغواصة «تيتان»، التي كان يركبها 5 أشخاص، في رحلة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، التي غرقت قبل أكثر من 111 عاماً، ودلت المؤشرات الأولية على أن سبب تحطم الغواصة نتيجة حدوث انفجار داخلي، تسبب في مصرع جميع من كانوا على متنها، وهم 5 أشخاص من جنسيات مختلفة.

من هو قائد رحلة الغواصة تيتان؟

من ضمن الركاب، كان ستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت إكسبيديشنز»، الشركة المشغلة للغواصة تيتان، وكان هو قائد هذه الرحلة، وسبق لهذا الرجل، الذي تخرج من جامعة «برينستون» بقسم هندسة الطيران عام 1984، أن عمل كطيار ومهندس ورجل أعمال، وأسس شركته في عام 2009، وأشرف على تصميم وبناء الغواصة تيتان، وكانت له محاولتين سابقتين للوصول إلى حطام «تياتنك» لكنما باءتا بالفشل.

طابعة تسببت في مقتل شخص

ولكن القائمة تطول بخصوص الأشخاص الذين قتلتهم إبداعاتهم، ومنهم ويليام نيلسون، موظف شركة جنرال إليكتريك، الذي لقى مصرعه بعد سقوطه عن النموذج الأولي لدراجته الآلية عام 1903، وبترت ساقه عقب إصابته بالـ«غرغرينا»، عقب سقوط اختراعه الطباعة الدوارة على قدمه.

شخص مات بسبب تمثال حصان أزرق

وشملت القائمة أيضا لويس خيمينيز، الذي توفى عام 2006، عقب إنشاء تمثال حصان أرزق في مطار دنفر الدولي، نتيجة سقوط جزء من عمله الفني عليه، مما تسبب في قطع شريان في ساقه، وكذلك توفى روبرت كوكينج عام 1837، عند تعطلت مظلته «الباراشوت»، التي صنعها بنفسه، ولكنه فشل في إخراجها بالشكل المتوازن.

قائمة طويلة لضحايا الاختراعات

ومن ضمن الضحايا الذين توفوا بسبب اختراعاتهم، شخص يحمل جائزة نوبل، وهي ماري كوري، التي ماتت بسبب الإصابة بفقر الدم، الذي أصيبت به نتيجة التعرض للإشعاع باستمرار، وتطول القائمة لتشمل توماس أندروز، رجل أعمال ومصمم سفن بريطاني، الذي كان مسؤولاً عن تصميم السفينة «تيتانيك» التي غرقت في شمال المحيط الأطلسي، عام 1912، في أولى رحلاتها بين أوروبا وأمريكا الشمالية.