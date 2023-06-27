عاجل.. أول رد من الزمالك على طلب أحمد فتوح بالحصول على 25 مليون جنيه في الموسم

رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، على طلب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع النادي، والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

الزمالك: سيتم ترضية أحمد فتوح بالمبالغ التي سيطلب الحصول عليها

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد فتوح سيجرى ترضيته خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع المستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع النادي، وسيكون هناك جلسة مع نهاية الموسم الجاري، لحسم المفاوضات كافة، واستمرار اللاعب مع الفريق.

وأضاف: «أحمد فتوح سيتواجد ضمن قائمة الفئة الأولى مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وسيجرى تعديل عقده رفقة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، خاصة أن الثنائي من أعمدة الفريق خلال الفترة الحالية، وهناك رغبة قوية في استمرارهما مع النادي، وعدم الرحيل بصورة نهائية».

أحمد فتوح يطلب الحصول على 25 مليون جنيه

وطلب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه، من أجل التساوي مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، وذلك بعد فتح النادي مفاوضات التجديد مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، لمنع رحيله عن النادي.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، في حالة عدم وصوله لاتفاق مع مسؤولو القلعة البيضاء على التجديد.