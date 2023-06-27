الدفاع المدني السعودي يرفع الجاهزية في مزدلفة لسلامة الحجاج

أفادت «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأنّ المديرية العامة للدفاع المدني رفعت درجة الاستعداد القصوى في مشعر مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع إجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ.

مواجهة أي مخاطر

وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.