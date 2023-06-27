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عاجل.. الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط

كتب:

محمد أباظة
12:44 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط

حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط

يحرص المسلمون من جميع أنحاء العالم على أداء فريضة الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر على أدائها، ويلجأ البعض إلى أداء الفريضة بالتقسيط سواء الحج أو العمرة، ولكن قد لا يعلم عدد من هؤلاء حكم ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر «فيس بوك»، حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط، قائلة إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة.

حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط

وتابعت دار الإفتاء توضيحها قائلة إنه بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

الإفتاء تحسم الجدل

وحسمت دار الإفتاء الجدل في النهاية بشأن حكم ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط، مؤكدة أن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.