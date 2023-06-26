رئيس بعثة الحج: نعمل على توفير كل الخدمات للحجاج المصريين

أعلنت السلطات السعودية حالة الاستعداد القصوى لتقديم كل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل وصولهم من مكة إلى عرفات اليوم وأيضا انتقالهم من مشعر عرفات إلى المزدلفة عند غروب شمس غدا الثلاثاء أو ما تسمى بالنفرة، حيث حددت السلطات السعودية مسارات مرورية متعددة وبديلة لضمان عدم حدوث ازدحام أو تكدسات بالطريق.

وعلى صعيد بعثة الحج المصرية، فهناك تواصل وتنسيق ومتابعة مستمرة بين اللواء علاء الأحمدي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية رئيس بعثة حج القرعة، وسامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار رئيس بعثة الحج السياحي، وأيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، وذلك للاطمئنان على عمليات تصعيد الحجاج المصريين إلى مشعر عرفات والتي بدأت اليوم الاثنين، وأيضا تقديم كل أنواع الدعم لجميع الحجاج المصريين دون النظر للجهة التي تنظم له رحلة الحج.

أخبار الحجاج المصريين

وأكد اللواء علاء الأحمدي، الرئيس التنفيذي لبعثة الجج المصرية، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب أخبار الحجاج المصريين وهناك تقارير ترفع يوميا حول أحوال الحجاج، موضحا الحرص الشديد على تقديم كل الخدمات للحجاج المصريين منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج.

ومن جهتها، قالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن البعثة اطمأنت على مستوى المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات وذلك من خلال الجولة التفقدية التي قامت بها البعثة إلى تلك المخيمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لافتة إلى أن الخدمات المقدمة للحجاج بعرفات ومنى ستلقي استحسان الحجاج، وذلك نظرا لجودتها، موضحة أن البعثة اتفقت مع شركة «رواف منى» التي ستقدم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة على ضرورة تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة مع ضرورة الالتزام التام بالعقد المبرم مع غرفة شركات السياحة المصرية والذي يشمل كل تفاصيل إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

خدمات حجاج السياحة

وأضافت لـ«الوطن» أن حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألفا و100 حاج سيقيمون هذا العام بـ10 مخيمات بمنى وعرفات، حيث تم تخصيص 6 مخيمات لحجاج المستوى الاقتصادي (البري والاقتصادي طيران) وعددهم نحو 8 آلاف حاج، كما تم تخصيص عدد 2 مخيم لحجاج السياحة فئة الـ5 نجوم، كما تم أيضا تخصيص مخيمين لحجاج السياحة فئة الـ5 نجوم مميز.

وأشارت إلى أن مساحات المخيمات المخصصة لإقامة حجاج السياحة متنوعة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتة إلى أن المساحة المخصصة لكل حاج بالمخيمات جيدة وفقا لمساحة المشاعر المقدسة ولا سيما الموجودة بمنى.

ولفتت إلى أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية وعددها نحو 12 لجنة تم توزيعها على المخيمات التي يقيم بها حجاج السياحة بمشعري منى وعرفات، لافتة إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم لمتابعة أحوال الحجاج المصريين وحل أية مشكلة قد تواجههم.

غرفة عمليات

وأشارت إلى أن بعثة الحج السياحي تتواصل على مدار اليوم مع غرفة عمليات وزارة السياحة والآثار بالقاهرة، كما ترسل تقارير حول أوضاع حجاج السياحة إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والذي وجَّه بتقديم كل الدعم للحجاج المصريين وحل أي أزمات تواجههم وضرورة مرافقتهم خلال أداء مناسك الحج.

وبالنسبة لعمليات تصعيد الحجاج أمس الإثنين من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات، أكدت سامي أن حجاج السياحة بدأوا في التوجه من مقر أماكنهم بمكة المكرمة إلى عرفات عبر ما يزيد عن 400 أتوبيس من أحدث الموديلات، لافتة إلى أن عمليات التصعيد تتم في سهولة ويسر.

وأشارت إلى أنه تمت معاينة كل المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بكل من منى وعرفات وتم الاطمئنان على جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج، وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي أن جميع مخيمات السياحة ألمانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو، وفي أماكن قريبة من النفرة وبعيدة عن مخرات السيول.

وشددت على أن البعثة سوف تتواصل على مدار الساعة مع كل لجانها المنتشرة بين أماكن إقامة الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة، وتم تكليف رؤساء تلك اللجان بإخطار البعثة أولا بأول بأي تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه الحجاج.

وأشارت إلى أن جميع حجاج السياحة تم تصعيدهم إلى عرفات رفقة شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج الخاصة بهم، عدا سيدتين تعالجان بالمستشفيات السعودية حاليا إحداهما أجرت عملية أمس الأول الأحد بفخذها اليمنى، والأخرى أصيبت بمرض نفسي وسيتم أيضا تصعيدهما إلى عرفات عبر القافلة الطبية السعودية وبالتنسيق مع بعثة الحج المصرية.

ومن جهته، أكد سيد خاطر، عضو بعثة الحج السياحي رئيس إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة، أن جميع السيارات المرافقة لحجاج السياحة خلال عمليات التصعيد لعرفات موديلات حديثة ومزودة بأداة لإرشاد السيارت إلى أفضل الطرق للتصعيد والتحرك بالمشاعر، لافتا إلى أن البعثة تواصلت مع كل شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لتصعيد الحجاج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات.