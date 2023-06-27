بث مباشر.. الحجاج يستعدون للتوجه إلى صعيد عرفات لقضاء ركن الحج الأعظم

يستعد حجاج بيت الله للتوجه إلى صعيد عرفات لقضاء ركن الحج الأعظم بعد قضاء يوم التروية في مشعر منى.

الحج هذا العام يسير بسهولة ولا توجد صعوبات

إلى ذلك، قالت مسؤولة حجاج الخارج بوزارة الحج السعودية، نجود حيدر، إن الحج هذا العام يسير بسهولة ولا توجد صعوبات، وبخاصة أن السلطات في المملكة العربية السعودية تتدخل من أجل تذليل أي عقوبات خاصة بالتجمع أو الأعداد الكبيرة.

أعداد الحجاج هذا العام تقارب الأعداد التي كانت موجودة قبل كورونا

وأضافت «حيدر» لـ «الوطن»: «لا توجد مشكلات في موسم الحج الحالي حتى الآن، وأعداد الحجاج هذا العام تقارب الأعداد التي كانت موجودة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد وكاميرات القنوات تؤكد هذه الأعداد الكبيرة هذا العام في أول موسم حج يشهد هذه الأعداد كبيرة بعد جائحة كورونا».