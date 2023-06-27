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عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الدوري البرتغالي

كتب:

شريف سليمان
05:55 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الإعلامي سيف زاهر

الإعلامي سيف زاهر

أكد الإعلامي سيف زاهر، على اقتراب ثنائي النادي الأهلي، عمر سيد معوض وأحمد عابدين من الانتقال للدوري البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وقال «زاهر»، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم»،المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس1»: «في نادٍ برتغالي أرسل عرضًا رسميًا لضم الثنائي عمر سيد معوض وأحمد عابدين، لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي».

وأضاف الإعلامي: « عمر سيد معوض وأحمد عابدين، ذهبا للبرتغال في الأيام الماضية، من أجل قضاء فترة معايشة هناك، وفي ناديين كبار جدًا طلبوا التعاقد مع الثنائي، وممكن قريب جدًا تنتهي الأمور، وينتقل اللاعبين للدوري البرتغالي، مُؤكدًا: «الكلمة الأولى والأخيرة في رحيل اللاعبين ستكون للنادي الأهلي».

وأتم: « النادي الأهلي، لن يقف أمام الثنائي، بشأن احرافهم في أوروبا، وسيكون هناك موافقة على رحيلهم خلال الفترة المُقبلة.

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