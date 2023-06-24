عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مصير أليو ديانج مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، قد ألمح لمسؤولي النادي الأهلي، برغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق الأحمر رحبت برحيله حال وجود عرض مناسب، وتفاوض لاعبان لتعويضه حال مغادرته.

شوبير: ديانج ألمح برغبته في الرحيل.. والأهلي منفتح على بيعه بشرط

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «أليو ديانج ألمح للنادي الأهلي أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق، ويمتلك عرض أوروبي وبدأ يتحدث عن ذلك».

وتابع: «مسؤولي النادي الأهلي طلبوا من ديانج جلب عرض رسمي، وأكدوا أنهم منفتحين على بيعه، ولا يستطيعوا إجبار أي لاعب على البقاء، ويجب أن يكون العرض مناسبا للسماح بمغادرته».

أحمد شوبير: الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقتي بوبو ومحمود حمادة

وأكمل: «في نفس الوقت، النادي الأهلي يكثف المفاوضات للتعاقد مع لاعبان، الأول هو محمد رضا بوبو، وهو عايز يروح النادي الأهلي، والموضوع بالنسباله محسوم، حال رحيله عن صفوف فيوتشر سوف ينتقل للفريق الأحمر».

وأتم: «هناك كلام عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ومحمود حمادة، ورغم اقتراب مغادرة حمدي فتحي، لكن الأمر محلول بالنسبة للفريق الأحمر، مع عودة أكرم توفيق، الذي سيعود للمشاركة في مركزه القديم بخط الوسط، لكن أعتقد حال رحيل ديانج مع حمدي فتحي، سوف يتسبب الأمر في مشكلة».