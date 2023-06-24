عاجل.. شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن النادي الأهلي اقترب من تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق الأحمر قامت برفع الراتب الخاص باللاعب، وعرض التجديد عليه لثلاث سنوات، لكن يتبقى فقط الاتفاق بشأن عقد إعلاني لتعويض أزمة بند نسبة المشاركة.

شوبير: جلسة رباعية حدثت في الأهلي لتجديد عقد حسين الشحات.. وزيادة راتب اللاعب

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «كانت هناك جلسة رباعية في النادي الأهلي أمس، بتواجد 3 من مسؤولي الفريق الأحمر من بينهم أمير توفيق، وذلك مع حسين الشحات بشأن تجديد عقده».

وتابع: «حسين الشحات كان أقرب للرحيل في فترة ما، لكن الأمور بدأت تهدى معاه وتكونت لديه قناعات بالاستمرار مع النادي الأهلي».

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وأكمل: «الأهلي رفع المقابل المادي بشكل بسيط على مدار الـ 3 سنوات، بشكل أرضى حسين الشحات، لكن يبقى بند نسبة المشاركة، والتي تكون 25% من الراتب، لكن كان اعتراض حسين الشحات أنه جلسة كثيرًا على مقاعد البدلاء في فترة موسيماني على سبيل المثال».